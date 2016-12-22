أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الشرقية : إعداد قاعدة بيانات كاملة بالمشروعات الجاهزة للإفتتاح

Google+ Print
محافظ الشرقية : إعداد قاعدة بيانات كاملة بالمشروعات الجاهزة للإفتتاح محافظ الشرقية : إعداد قاعدة بيانات كاملة بالمشروعات الجاهزة للإفتتاح

كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإعداد قاعدة بيانات كاملة لكافة المشروعات التنموية والخدمية والتي تم الإنتهاء من تنفيذها وجاهزة لدخول الخدمة في مختلف القطاعات (الصحة – الطرق – مياه الشرب- الصرف الصحي – الشباب – القوى العاملة ) …
> ليقوم السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بافتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر شاشة الفيديو كونفرانس لتعود بالفائدة والنفع على المواطنين …

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن مراكز (ابو حماد – فاقوس – الحسينية – منشأة أبو عمر – صان الحجر – مشتول السوق ) لإستعراض مشاكل المواطنين وللوقوف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق دائرة المحافظة بحضور عدداً من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر