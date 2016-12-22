تأييد حبس هشام جنينة سنة وتغريمه 20 ألف مع الإيقاف لمدة 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتاييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 الف جنيه.

وكانت قضت محكمة”أول درجة” جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة “جنينة”بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠الف جنية وكفالة ١٠الاف جنيه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.

تاييد حبس جنينةسنة وغرامة 20الف مع الايقاف لمدة ثلاث سنوات