ريتا أورا تتعرض لعملية احتيال

تعرضت النجمة العالمية ريتا أورا Rita Ora للاحتيال بمبلغ 2.3 مليون بوند، من ضمن ثروتها التي تبلغ 10 مليون بوند.

وقد اتصلت الشرطة بالنجمة البالغة من العمر 26 عاماً للتحقيق في مزاعم قيام محاسب على مدى أشهر باختراق حسابات لعدد من الشركات ومن ضمنها أعمال كانت استثمرت فيها ريتا.

وقال غراهام شير، محامي ريتا :" النجمة لديها مصالح تجارية عديدة على صعيد عالمي، وإحدى الشركات التي لديها استثمارات فيها تعرضت لعمليات احتيال، إضافة إلى شركات أخرى وأفراد".

وستتوزع الخسارة بشكل نسبي على الشركاء وريتا من ضمنهم بصفتها إحدى مالكي الأسهم، لكن لحسن حظها ستعوض هذه الخسارة عن طريق شركة التأمين التي تغطي هكذا نوع من الاختلاس المحترف والاحتيال.

يذكر أن شرطة نورثمبتونشاير أوقفت الرجل المختلس، البالغ من العمر 35 عاماً، في سياق التحقيق المالي معه.

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