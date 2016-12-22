وفاة الممثلة ميشال مورغان

فارقت الممثلة الفرنسية ميشال مورغان Michèle Morgan الحياة عن عمر ناهز الـ96 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلتها.

وتعدّ الراحلة إحدى كبرى الفنانات الفرنسيّات في القرن العشرين، بالإضافة إلى كونها صاحبة أجمل عينين في السينما الفرنسية.

وأصدرت عائلة مورغان بياناً قالت فيه: "في عمر الـ96، انطفأت أجمل عينين في السينما نهائياً".

يُشار إلى أنّ الراحلة مورغان شاركت في أكثر من 70 فيلماً في مسيرتها الفنية، وكانت أوّل ممثلة تفوز بجائزة التمثيل في مهرجان كان عام 1946.

واختار الجمهور مورغان، التي كانت تجسّد الأناقة الفرنسية، عشر مرات باعتبارها "الممثلة الفرنسية الأكثر شعبية".

وعلّق الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند على رحيل ميشال مورغان بالقول: "كانت أكثر من عينين جميلتين، كانت تجسّد الأناقة واللطف. كانت أسطورة".