أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ستالون لترامب: أرفض أن أتدنى من مستوى فنان إلى درجة سياسي

Google+ Print

الخميس 22-12-2016 15:44

رفض النجم الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون Sylvester Stallone عرض الرئيس الأمريكي دونالد Donald Trump ليكون عضواً في الأمريكية الجديدة.
وفي تصريح له، شكر الممثل البالغ من العمر 70 عاماً ترامب على ثقته وعلى العرض السخي إلا أنّه رفض بحجة أنه لا يريد أن يتدنّى من مستوى فنان إلى درجة سياسي.
وكان ترامب اختار ستالون ليتولّى منصباً مرموقاً في حكومته المقبلة، أي رئيس الصندوق الوطني الأمريكي لدعم الفنون، وهي مؤسسة فيدرالية وظيفتها منح الدعم المادي والمعنوي من الدولة الأمريكية للمواهب الصاعدة.
يُذكر أن سيلفستر ستالون، الذي تربطه علاقة جيّدة بالرئيس ترامب منذ زمن، كان قد أعلن رغبته في دخول معترك السياسة من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية