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كانيي ويست يعتذر عن جولته الغنائية في أوروبا

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الخميس 22-12-2016 15:47

بعد أن بدأ النجم العالمي كانيي ويست Kanye West يتعافى من أزمته الصحية، ألغى جولته الغنائية الأوروبية "Saint Pablo"، التي تشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وجاء هذا القرار بعد أن أكّد مقرّبون من ويست البالغ من العمر 39 عاماً أكثر من مرة أن الجولة الغنائية ستكون في موعدها، عندما كان ويست يتلقى العلاج في المستشفى.
واللافت أنه لم يحدث أيّ مشاكل أدّت إلى إلغاء الجولة الغنائية، خصوصاً أنه لم يتمّ تحديد موعد نهائي لإقامتها، كما لم يتمّ الترويج لها جماهيرياً ولم تُبَع تذاكر الحفلات.
يذكر أن كانيي ويست لديه تأمين يشمل تعويضه عن الخسائر المادية، التي قد تلحق به بسبب إلغاء عقود عمل نتيجة ظروفه الصحية.

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سيدتي