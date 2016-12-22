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هل تحترف ديما قندلفت الغناء؟

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الخميس 22-12-2016 15:59

بمناسبة الأعياد ومن أجواء عيد الميلاد المجيد، أصدرت الفنانة ديما قندلفت أغنية بعنوان "كبريت" هي الأولى لها كتجربة غنائية.
ديما قندلفت التي بدأت حياتها الفنية مع "فرقة جوقة الفرح" قبل أن تتفرغ للتمثيل، تعاونت في الأغنية مع الفنّان كفاح الخوص الذي كتب كلمات أغنية التي قام بتوزيعها ناريك عبجيان وقصي الدقر، و تسجيل و"ماسترينغ" نزار تارك.
ألحان الأغنية مقتبسة من ألحان الكريسماس المعروفة وتميّزت بأداء ديما الذي يجمع بين الغربي والشرقي بطريقة "سلسلة" وببساطة بعيدة عن التكلّف وبما يتماشى مع روح العيد.
يشار إلى أن ديما قندلفت تشارك حالياً بتصوير المموسم الـ 13 من مسلسل "بقعة ضوء" الذي سيعرض في رمضان 2017، وقامت قبل أيام بنشر صورة لها من كواليس التصوير ، حيث أطلت بلوك جديد، معتمدة الشعر الاحمر بما يتناسب مع الشخصية التي تقدمها في هذا المسلسل.

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سيدتي