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تونس وأمريكا تبحثان حل سياسى للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة

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تونس وأمريكا تبحثان حل سياسى للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة تونس وأمريكا تبحثان حل سياسى للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة

>تونس (أ ش أ)

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى مع المبعوث الأمريكى إلى ليبيا جوناثان واينر آخر مستجدات الوضع فى ليبيا والسبل الكفيلة لللتوصل إلى حل سياسى سلمى للخروج بليبيا البلد من الأزمة التى تعيشها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجهيناوى أكد - خلال اللقاء - موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطنى باعتبار حكومة شرعية تتمتع بإجماع دولى، ومساندتها لكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمى للأزمة الليبية فى إطار الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأكد حرص تونس على جمع الليبيين وتشجيعهم على الحوار للتوصل إلى توافق دون التدخل فى شؤونهم الداخلية، مجددا دعوة المجتمع الدولى ليتحمل مسؤولياته فى الدفع نحو حل شامل فى ليبيا يجنب هذا البلد مزيد الانزلاق نحو الفوضى ويعيد له الأمن والاستقرار.

من جهته أكد الدبلوماسى الأمريكى دعم الإدارة الأمريكية لجهود تونس للم شمل الليبيين وحرصها على تجنب استمرار الأزمة فى هذا البلد والحفاظ على وحدته الترابية واسترجاع أمنه واستقراره.

وشدد على موقف الإدارة الأمريكية الداعم للشرعية الدولية فى ليبيا وللاتفاق السياسى فى الصخيرات والمؤسسات المنبثقة عنه وخاصة حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، مع دعمها للمبادرات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة فى هذا البلد والانطلاق فى إعادة الإعمار.

 

 


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