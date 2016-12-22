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تأجيل محاكمة 21 إخوانيا بأحداث مسجد الحق بالمنيا لليوم الثالث من دور فبراير

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تأجيل محاكمة 21 إخوانيا بأحداث مسجد الحق بالمنيا لليوم الثالث من دور فبراير تأجيل محاكمة 21 إخوانيا بأحداث مسجد الحق بالمنيا لليوم الثالث من دور فبراير

>المنيا- حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه محمد إبراهيم رئيس الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة 21 متهماً فى أحداث أبو قرقاص، والمعروفة بأحداث "مسجد الحق"، بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر فبراير المقبل، لاستكمال المرافعة. 

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريق دفاع المتهمين، البالغ عددهم 21، بينهم 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية، والتى تعود أحداثها إلى يوم  يناير 2014، والذى تزامن مع يوم الإستفتاء على دستتور 2014  أمام مسجد الحق بمركز أبو قرقاص. 

 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات فى شهر مايو من العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، واشتركوا فيما بينهم على التظاهر وتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء على الدستور المعدل.

 

 

 


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