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السيسي يوجه بإصدار قانون لمنح العلاوة للعاملين خارج «الخدمة المدنية»

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السيسي يوجه بإصدار قانون لمنح العلاوة للعاملين خارج «الخدمة المدنية» السيسي يوجه بإصدار قانون لمنح العلاوة للعاملين خارج «الخدمة المدنية»

الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجه الرئيس عبد الفتاح باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل علي علاوة (7%)، والتي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتباراً من 1/7/2016.

وصرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستناقش فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.

ومن جانبه، أوضح وزير المالية فى تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، علي أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.

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