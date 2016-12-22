موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس غير مستقر من الجمعة للأحد

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة وفى مقدمتها الأرصاد: طقس غير مستقر من الجمعة للأحد المقبل يصاحبه أمطار غزيرة.

قالت مصادر بمحافظة بورسعيد، إنه تقرر تأجيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة، والتى كان مقرر لها يوم السبت المقبل، فى إطار احتفالات المدينة بعيدها القومى فى الذكرى الـ60 لجلاء العدوان الثلاثى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة (الـ7%)، والتى تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضى بأثر رجعى اعتباراً من 1/7/2016.

وجه اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية بمحطات السكة الحديد والمترو بضرورة التأكد من استعداد مجموعات التدخل السريع بمهام خدماتهم، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس غير المستقر بدءا من غدٍ الجمعة وحتى الأحد المقبل، وفقا لما كشفته الخرائط وصور الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار.

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامى العام، حفظ التحقيقات فى قضية حريق سوق الغورية الذى أسفر عن حرق العديد من المحلات التجارية، عقب ورود تقرير الأدلة الجنائية والذى أكد عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق.

أكد وزير الخارجية العراقى الدكتور إبراهيم الجعفرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى حرصا كبيرا على تطوير العلاقات بين البلدين ودعم أى خطوة من شأنها أن ترتقى بالعلاقات العراقية المصرية على أعلى مستوى.

قام منذ قليل سامح على أبو حريرة، المتهم بقتل ضحية قرية شما محمد عيسى العليمى بتسليم نفسه إلى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، وذلك نتيجة الملاحقات الأمنية الشديدة، من قبل قوات الأمن بالمنوفية، برئاسة اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، عقب ضبط جميع أفراد عائلة أبو حريرة جميعا.

أعلن الجيش الروسى، أنه قتل نحو 35 ألف مقاتل فى سوريا، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل قبل قليل.

أعلن محمود الفولى، مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية إحالة واقعة التلاعب فى قبول طلاب بمدرسة ثروة عكاشة الرسمية بتأشيرات مزورة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، مؤكدا أن الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة السابقة عرضت الوقائع على اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، وتم إحالتها للجهات المختصة.

ما زال ملف الأدوية وأسعارها أبرز ما يشغل الرأى العام فى الفترة الراهنة، فى ظل وجود اتفاق نهائى بين وزارة الصحة وشركات الدواء على تحريك أسعار الأدوية، بمعدل من 5 إلى 7 مستحضرات لكل شركة، بينما ترفض لحنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أى تحريك لهذه الأسعار إلا بعد انتهاء اللجنة الفرعية التى شكلتها من دراستها للملف، ولقاء شركات الأدوية للوصول لاتفاق نهائى حول هامش الربح.

تسبب قرار الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بشأن امتحان طلاب مدارس اللغات باللغة الإنجليزية فى حالة من الغضب والرفض بين الطلاب وأولياء الأمور، ما دفعهم للتجمهر وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة، أمس الأربعاء، وإلى الآن تتواصل الأزمة بعد خطوة تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، الملزمة للطلاب لأداء الاختبارات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها.

"دول حرّموا علينا عيشتنا، دى كل حاجة عندم حرام".. هكذا يعبر قطاع واسع من المصريين الآن، بعفوية وتلقائية شديدتين، عن سيل الفتاوى الهادر الذى ينتجه شيوخ التيار الإسلامى على تنوعهم واختلاف توجهاتهم، خاصة دعاة الفكر السلفى، عبر المواقع الإلكترونية التابعة لهم أو من خلال شاشات الفضائيات الناطقة باسمهم، ويأتى مشروع قانون "تنظيم الفتوى" الذى تقدم به الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ليهدد عرش مملكة هؤلاء المشايخ، أو بمعنى أصح يكسر كهنوتهم، ليبقى إصدار الفتوى من اختصاص الدولة، ممثلة فى دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.