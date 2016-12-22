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السفارات المصرية بالخارج تتسلم نسخة مترجمة لقانون الهجرة غير الشرعية

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السفارات المصرية بالخارج تتسلم نسخة مترجمة لقانون الهجرة غير الشرعية السفارات المصرية بالخارج تتسلم نسخة مترجمة لقانون الهجرة غير الشرعية

أرسلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء نسخة مترجمة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أنه تم الاستجابة لمطلب سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج بموافاتها بنسخة مترجمة إلي الانجليزية من القانون المصري الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 باعتباره أول قانون يصدر في المنطقة العربية حول هذا الموضوع.

وأكدت أن تلك الخطوة تعكس الاهتمام الدولي بالتعرف علي القانون الذى يؤكد جدية في مواجهة جريمة تهريب المهاجرين حيث يوقع عقوبات رادعة علي سماسرة الموت دون إنزال عقوبة علي المهاجر اتساقاً مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق فى أكتوبر الماضى بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية .

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