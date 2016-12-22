الصحة: عرض تقارير مصابى الكنيسة البطرسية على خبراء أجانب لعلاجهم بالخارج

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ أن 17 مصابا بحادث تفجير الكنيسة البطرسية مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات.

وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": جار حاليا عرض التقارير الطبية للحالات التى تحتاج العلاج بالخارج على الخبراء الأجانب لبيان مدى جدوى سفرهم لتلاقى العلاج بالخارج من عدمه .

وأضاف الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة أن الحالات التى تحتاج السفر للخارج 4 حالات فقط، ويعانى بعضهم من قطع فى النخاع، لافتا إلى أن هناك 3 حالات أخرى حالاتهم خطرة ويعانون من تهتك فى الكبد وغيبوبة تامة .

وأوضح شريف وديع أن هناك 10 حالات أخرى حالتهم الصحية جيدة ويتماثلون للشفاء، لافتا إلى أنه تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بالمصابين إلى خبراء أجانب فى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وتابع أن الوزارة حاليا تقوم بتجهيز الأوراق الخاصة بسفر المصابين، لافتا إلى أنه غير محدد حتى الآن سفرهم من عدمه .

وقال إن العلاج على نفقة الدولة يرصد 12 ألف يورو لكل مريض يضطر الدولة للسفر لتلقى العلاج على نفقتها بالخارج .