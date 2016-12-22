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الداخلية: مجموعات التدخل السريع مستعدة لضبط كل من يخل بالأمن العام بالمترو

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الداخلية: مجموعات التدخل السريع مستعدة لضبط كل من يخل بالأمن العام بالمترو الداخلية: مجموعات التدخل السريع مستعدة لضبط كل من يخل بالأمن العام بالمترو

>كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية بمحطات السكة الحديد والمترو بضرورة التأكد من استعداد مجموعات التدخل السريع بمهام خدماتهم، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

 

وأكد مساعد وزير الداخلية، على بذل المزيد من الجهد خاصة فى المرحلة الراهنة فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها البلاد، والتنبيه على مداومة المتابعة لشاشات المراقبة والإخطار الفورى بأية ملاحظات فى حينه.

 

وشدد مدير شرطة النقل والمواصلات، على مراقبة الكاميرات بالمحطات والمتابعة واليقظة التامة والإخطار الفورى بأية ملاحظات فى حينه، جاء ذلك عقب تفقد مساعد وزير الداخلية محطات "أنور السادات – سعد زغلول  –السيدة زينب  الملك الصالح  - مار جرجس – الزهراء – دار السلام"  وإدارة شرطة السكة الحديد" محطة سكك حديد القاهرة"، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

 


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