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وزير الداخلية قبل الكريسماس: نتعامل بحسم مع أية محاولات للنيل من الوطن

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وزير الداخلية قبل الكريسماس: نتعامل بحسم مع أية محاولات للنيل من الوطن وزير الداخلية قبل الكريسماس: نتعامل بحسم مع أية محاولات للنيل من الوطن

>كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما فى ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم .

 

وأضاف وزير الداخلية، خلال اجتماعه بمساعديه والقيادات الأمنية، فى إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع التدابير التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخى وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من قِبل البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجاً يحتذى فى الانضباط والالتزام، مشدداً على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم .


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