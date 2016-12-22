لجنة تأمين الفعاليات تنهي استعداداتها للاحتفال برأس السنة الميلادية

ترأس العميد عبدالله خليفة المري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي للجنة تأمين فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية 2017م ، بحضور أعضائها من جميع الدوائر والمؤسسات والإدارات ذات الاختصاص.

وأعلن العميد عبدالله خليفة المري، استعداد اللجنة لتأمين الاحتفال برأس السنة الميلادية 2017م الذي بات يشغل حيزاً عالمياً في كل وسائل الإعلام حيث أصبحت تسلط الضوء على برج خليفة، مكان الحدث الرئيسي، وتنقل الاحتفالات في مقدمة أخبارها أسوة بباقي العواصم العالمية المشهورة.

وقال العميد عبدالله خليفة: إن اللجنة انهت كافة استعداداتها حيث تم اعتماد الخطة النهائية المقدمة من أعضاء اللجنة والتي شملت توجيهات للجمهور عن كيفية الوصول للفعالية، وتحديد أماكن المواصلات، والطرق المؤدية للوصول لمكان الفعالية، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة للعائلات والعزاب والخيم المساندة لتقديم الخدمات للجمهور مثل الإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى، وكيفية التواصل مع اللجنة من خلال الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي للقيادة العامة لشرطة دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي وموقع شركة "إعمار" العقارية.

ومن جانبه قدم السيد أحمد عبد الباقي، مدير الأمن والتشريفات بمنطقة دبي داون تاون، شرحاً وافياً ومفصلاً عن أهم الأحداث والفعاليات المصاحبة ومسارات وطرق الوصول لموقع الفعالية.

وفِي ختام الاجتماع، شكر العميد عبدالله المري أعضاء لجنة تأمين الفعاليات على حضورهم واهتمامهم بهذا الحدث المهم والكبير متمنياً عاما جديدا يسوده الأمن والوئام في كافة أرجاء العالم بشكل عام ودولة الأمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.