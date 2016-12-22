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بسبب «شيرين» «روتانا» تتهم”فيروز كراوية”بالسرقة وتحذف أغنية«مفيش مانع»من«ساوند كلود»

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بسبب «شيرين» «روتانا» تتهم”فيروز كراوية”بالسرقة وتحذف أغنية«مفيش مانع»من«ساوند كلود» بسبب «شيرين» «روتانا» تتهم”فيروز كراوية”بالسرقة وتحذف أغنية«مفيش مانع»من«ساوند كلود»

بنائا على الشكوى التى تقدمت بها شركة “روتانا” قام موقع ساوند كلود،بحذف أغنية بعنوان”مفيش مانع” من الصفحة الخاصة بالمطربة فيروز كراوية ،وذلك بدعوى أنها قيامها بسرقة الأغنية من المطربه .
> كراويه قالت انها تلقت تهديدا من الشركه باغلاق حسابها بالموقع الموسيقى المعروف..موكدة انها قدمت الاغنيه منذ 3سنوات.وتملك تنازلات عنها من مولفها الشاعر محمد خير.والملحن رامز صبرى..وهو ما ستسعى لتاكيده لمسئولى الشركه فى حالة نجاحها فى التواصل معهم .
> “وتجدر الإشارة هنا أن الأزمة يعود سببها فقط لتطابق اسم الاغنيه.
> مفيش مانع “،بينما أختلفت كلمات الاغنيه التى قدمتها “فيروز”.منذ 3سنوات..والاخرى التى تحمل الاسم نفسه وانتجتها روتانا بالبوم المطربه شيرين “حبيت”عام 2009.
> وتقول شيرين باغنيتها التى كتبها جمال الخولى(مفيش مانع /يخلينى اخاف /لو قلت انا نسيتك)..بينما تغنى فيروز
> باغنيتها “مفيش مانع”من كلمات الشاعر محمد خير(مفيش مانع مادام الاوضه ع الشارع/مادام بلكونة بحريه/امدد فيها رجليا/واشوف فيها ..القمر والع).

“مفيش مانع” _فيروز كراوية

“مفيش مانع”_شيرين

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