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اليوم.. 4 مباريات بدور الـ32 من كأس مصر

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اليوم.. 4 مباريات بدور الـ32 من كأس مصر اليوم.. 4 مباريات بدور الـ32 من كأس مصر

>كتبت ياسمين يحيى

تقام اليوم 4 مباريات فى إطار الجولة الـ32 من مسابقة كأس ، حيث يلتقى كل من الأهلى مع الألومنيوم، بملعب السلام، حيث جاء صعود الفريق الصعيدى بعد تغلبه على كيما أسوان فى الدور التمهيدى.

 

كما يلتقى إنبى مع الفيوم، وسط مخاوف فيومية، فى ظل أن اللقاء يقام على أرض الفريق البترولى، مع القيادة الفنية لطارق العشرى الذى لن يرضى بخسارة فريقه، حيث عائد مؤخرا ولديه طموح كبير.

 

والمباراة الثالثة يلتقى فيها كل من بتروجت مع الأسيوطى على ملعب السويس.

والمباراة الرابعة سموحة مع المريخ بالإسكندرية فى نفس الدور.


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