أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

انطلاق قافلة جامعة حلوان الطبية إلى حلايب وشلاتين

Google+ Print
انطلاق قافلة جامعة حلوان الطبية إلى حلايب وشلاتين انطلاق قافلة جامعة حلوان الطبية إلى حلايب وشلاتين

أرشيفية

 

(أ.ش.أ)

انطلقت فاعليات القافلة الطبية والمجتمعية من جامعة حلوان، اليوم الخميس، متجهة إلى مدن وقرى حلايب وشلاتين، والتي تستمر 3 أيام بدءً من اليوم وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وأكدت مدير عام الصحة بالبحر الأحمر الدكتورة نجلاء حماد، في تصريح لها، أن القافلة تضم 15 طبيبًا من مختلف التخصصات، ويرافقها عميد كلية طب حلوان الدكتور ممدوح مهدي وعميد كلية الفنون الجميلة بحلوان الدكتورة صفية القباني.

ولفتت حماد، إلى أن القافلة تقدم مساعداتها الطبية والعلاجية بجانب القافلة المجتمعية، وتقدم شنط وأدوات مدرسية ولعب أطفال، حيث تنتقل القافلة إلى جميع التجمعات البدوية والقرى لتقديم الخدمات الطبية والمجتمعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا