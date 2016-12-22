أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأوركسترا السيمفوني يعزف مؤلفات راجح داود السينمائية أول يناير

Google+ Print
الأوركسترا السيمفوني يعزف مؤلفات راجح داود السينمائية أول يناير الأوركسترا السيمفوني يعزف مؤلفات راجح داود السينمائية أول يناير

تحت عنوان “موسيقى راجح داود السينمائيه” يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة ناير ناجى مجموعة من المؤلفات التى أعدها”راجح” لنخبة من أشهر الأفلام، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 3يناير بالمسرح الكبير بدارالأوبرا.
> ويشارك الأوركسترا بالعزف كل من د.إيناس عبد الدايم “فلوت”،نسمه عبد العزيز”ماريمبا”، ماجد سرور”قانون”،خالد داغر “تشيللو”، محمد صلاح “بيانو”،هانى البدرى “ناى”،ومحمد عبد الفتاح”عود”.
> راجح، قدم مؤخرًا موسيقى مسلسلات “الكبريت الأحمر”،و”هى ودافتشى”،وقام بتأليف الموسيقى التصويريه لحوالى 49 عمل ،غالبيتها آفلام للمخرج داود عبد السيد ،منها “رسايل البحر”،”الكيت كات”،”أرض الخوف”،”قدرات غير عادية”،بالأضافة لآعمال مخرجون اخرون منهم مجدى أحمد على “عصافير النيل”، ايناس الدغيدى “مذكرات مراهقة”،خيرى بشارة”إشارة مرور”، ومن المخرجين الشباب كريم حنفى فى فيلمه “باب الوداع”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا