«الجعفري» يؤكد حرص «السيسي» على تطوير العلاقات بين مصر والعراق

(أ.ش.أ)

أكد وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبدى حرصًا كبيرًا على تطوير العلاقات بين البلدين، ودعم أي خطوة من شأنها أن ترتقي بالعلاقات العراقية المصرية على أعلى مستوى.

ووصف الجعفري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، لقاءه أمس مع الرئيس السيسي بأنه كان رائعًا وتميز بالمشاعر الدافئة والصادقة، إنطلاقًا من حب الرئيس السيسي للعراق وحبنا لمصر.

وقال الجعفرى، “تحدثنا عن العلاقات بين البلدين في الحاضر، والمستقبل، وتعزيز العلاقات على أكثر من صعيد، وتنشيطها حتى ينهض كل بلد منهما بمهامه كدولتين عظيمتين وتاريخيتين وحضاريتين في المنطقة خاصة وتربطهما مصالح مشتركة كثيرة جدًا”.

وأكد الجعفري، أن المحادثات أظهرت اهتمامًا دائمًا للرئيس السيسي بتطورات الوضع بالنسبة لأمن واستقرار العراق، قائلًا إنه وجد من خلال المحادثات أن العراق حاضر تمامًا في وجدان الرئيس السيسي وأنه مهتم بشؤنه.