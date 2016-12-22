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خروج 300 شاحنة من شرقي حلب ضمن عملية إجلاء مسلحي المعارضة

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خروج 300 شاحنة من شرقي حلب ضمن عملية إجلاء مسلحي المعارضة خروج 300 شاحنة من شرقي حلب ضمن عملية إجلاء مسلحي المعارضة

جانب من عملية إجلاء سابقة بحلب

(أ.ش.أ)

أفاد مسؤول بالأمم المتحدة في سوريا، اليوم الخميس، بمغادرة نحو300 حافلة خاصة، أمس، خارج شرق حلب، ومازالت الشاحنات تتدفق إلى خارج شرق حلب حتى صباح، اليوم، تحت مراقبة المنظمة الدولية بعد عملية إجلاء تمت أثناء الليل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن سابقًا، أن قوات النظام السوري تسيطر الآن على كامل مدينة حلب، بعد إجلاء آخر دفعة من المقاتلين منها، مؤكدًا أن موقعًا صغيرًا فقط على الأطراف الغربية للمدينة لا يزال في أيدي قوات المعارضة.

فيما أكد مصدر أمني سوري رفيع المستوى، أمس الأربعاء، أن عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من أحياء حلب الشرقية مازالت متواصلة ولم تنته بعد، وقال إن حوالي 1500 شخص من المسلحين وعائلاتهم لا زالوا في داخل أحياء حلب الشرقية، ومن المتوقع أن يتم إجلاؤهم ظهر اليوم، بالتزامن من خروج أربع حافلات من بلدتي كفريا والفوعة في ريف أدلب.

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