أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الإسكان»: الاستثمار العقاري في مصر يحقق أعلى عائد ربحي بالمنطقة

Google+ Print
«الإسكان»: الاستثمار العقاري في مصر يحقق أعلى عائد ربحي بالمنطقة «الإسكان»: الاستثمار العقاري في مصر يحقق أعلى عائد ربحي بالمنطقة

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

(أ.ش.أ)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار العقاري في يحقق أعلى عائد ربح في المنطقة.

وقدم مدبولي، خلال لقائه عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات السعوديين، على هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الإسكان العرب، والذى عقد بالرياض، عرضًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بالمدن الجديدة، في قطاع الاستثمار العقاري، والتنمية العمرانية بوجه عام.

كما أكد مدبولي، أن السوق المصرية مفتوحة للاستثمار، وقانون الاستثمار الجديد، الذى يتم الانتهاء منه حاليًا يتضمن عددًا من الحوافز والإعفاءات لتشجيع المستثمرين، موجهًا الدعوة للمستثمرين السعوديين لزيارة مصر، والتعرف عن قرب على تفاصيل الفرص الاستثمارية بها حاليًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر