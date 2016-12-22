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تحرير 39 قضية تموينية متنوعة للمخابز والمحال العامة بأسيوط

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تحرير 39 قضية تموينية متنوعة للمخابز والمحال العامة بأسيوط تحرير 39 قضية تموينية متنوعة للمخابز والمحال العامة بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

قال العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث بمحافظة أسيوط، أن حملات اليوم الواحد التى تشنها الإدارة بالتنسيق مع مفتشىى التموين والصحة والطب البيطرى، تمكنت من تحرير 39 قضية تموينية متنوعة وضبط 231 علبة سجائر لبيعها فى السوق السوداء بغية التربح غير المشروع.

 

وأوضح عصام أبو شقة، أن الحملة استهدفت مراكز الفتح وساحل سليم وأبنوب، وتمكنت من ضبط 39 قضية تموينية متنوعة فى مجال قطاع المخابز والمحال العامة منها عدم الإعلان عن وعدم حمل شهادة صحية وعدم وجود لوحة مواعيد وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بالوقائع واعترفوا بصحتها ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم 453 لسنة 1954 .


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