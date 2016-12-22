مصرع 2 وإصابة 3 من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز مدفأة بأكتوبر

كتب ‘ـ بهجت أبو ضيف

أدى تسرب الغاز من مدفأة إلى مصرع ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها واثنين من أبنائها باختناق بأكتوبر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد على رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد بمصرع ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها واثنين من أبنائها باختناق، ونقلهم إلى المستشفى.



> وبإجراء التحريات، تبين أن تسرب غاز المدفأة أدى إلى وقوع الحادث، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.