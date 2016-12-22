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الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة حواجز مؤديه إلى رام الله وزوارقه تستهدف الصيادين

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الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة حواجز مؤديه إلى رام الله وزوارقه تستهدف الصيادين الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة حواجز مؤديه إلى رام الله وزوارقه تستهدف الصيادين

>رام الله (أ ش أ)

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس حاجز عطارة وعين سينيا والنبى صالح أمام المتوجهين إلى مدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز وأعاقت وصول الفلسطينين إلى المدينة، ما اضطرهم إلى سلوك طرق التفافية بعيدة للوصول إلى وجهتهم.

من ناحية أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم فى بحر شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وتطارد زوارق الاحتلال - بشكل يومى - الصيادين فى بحر القطاع، ما يعرضهم للاعتقال والإصابة والاستيلاء على معدات صيدهم، وذلك فى إطار محاربة سلطات الاحتلال لهم فى سبل معيشتهم اليومية.

 


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