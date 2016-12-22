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سماع أقوال مأمور «الأميرية» فى قضية «مكين»

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سماع أقوال مأمور «الأميرية» فى قضية «مكين» سماع أقوال مأمور «الأميرية» فى قضية «مكين»

مجدى مكين

تستمع نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول، اليوم، إلى أقوال كل من مأمور قسم الأميرية، ورئيس مباحث القسم، ورئيس التحقيقات، ليلة ضبط المواطن “مجدى مكين”، وكذا الضابط المنوب، للاستماع إلى أقوالهم في واقعة تعذيب “مكين”.

وأمرت النيابة في السياق ذاته، بحبس الضابط، و٣ أمناء شرطة، وقررت إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة، بكفالة ٣ آلاف جنيه لكل منهم.

ونسبت النيابة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف رئيس النيابة، ٣ اتهامات للمتهمين وهي “ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملائه، والإضرار العمدي بجهة عملهم”.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، والذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، تسببت في وفاته.

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