حفظ تحقيقات اتهام إسراء الطويل بتلقى تبرعات بالمخالفة للقانون

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حفظ البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات، ضد المصورة الصحفية إسراء الطويل، يطالب بالتحقيق معها بتهمة تلقى تبرعات مادية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بدون تصريح، ومصادرة الأموال المتحصلة جراء إعلانها على الإنترنت وإيداعها بصندوق “تحيا مصر”.

وذكر البلاغ المقيد برقم 4353 لـسنة 2016، عرائض النائب العام، أن المصورة الصحفية “إسراء الطويل” نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، طالبت فيه بجمع تبرعات لصالحها بزعم شراء معدات تصوير بديلة للمعدات، التى تم التحفظ عليها بعد القبض عليها، حيث استجاب عدد من الأشخاص داخل وخارج البلاد لدعوتها.

وأوضح مقدم البلاغ، أنه وفقًا للقانون فإن جمع التبرعات والأموال من الخارج أو الداخل، يتطلب فتح حساب بنكى، وسجلات مالية، مطالبًا النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق مع المشكو فى حقها بتهمة تلقى أموال بالمخالفة للقانون، وإصدار قرار بمصادرة الأموال المتحصلة جراء هذا العمل وإيداعها بصندوق “تحيا مصر”.