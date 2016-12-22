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افتتاح محطة مياه جديدة شرق نفق أحمد حمدي بداية 2017

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افتتاح محطة مياه جديدة شرق نفق أحمد حمدي بداية 2017 افتتاح محطة مياه جديدة شرق نفق أحمد حمدي بداية 2017

محطة مياه

(أ.ش.أ)

صرح محافظ السويس اللواء، أحمد حامد، أن محطة المياه الجديدة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، ستقوم بضخ المياه بداية عام 2017، لحل أزمة المياه بقريتي الرائد، ويوسف السباعي.

وأشار حامد، في تصريح، اليوم،الخميس، إلى أن المحافظة انتهت من زيادة مخرات السيول وزيادتها إلى 13 مخرًا، مؤكدًا أنه تمت صيانة السدود الخاصة بمياه السيول بالعين
> السخنة، لافتًا إلى تفقده مخرات السيول بجبال عتاقة بالعين السخنة وطريق “السويس- القاهرة”.

وأضاف، أنه تمت صيانة السدود الخاصة الموجودة بالقرب من شركة “سوميد” بالعين السخنة، والتي تقع بجبال عتاقة بالعين السخنة، لأهميتها في حماية المنشآت.

ولفت المحافظ، إلى أن العام الجديد سيشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب، موضحًا أن المحافظة حصلت على موافقات بالفعل بتوزيع 400 متر، على كل شاب بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، والمنطقة الصناعية بخليج السويس لتوزيعها علي الشباب من أجل توفير فرص العمل.

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