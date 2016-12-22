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ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسطوانات غاز مدعمة بمزارع دواجن بالغربية

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ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسطوانات غاز مدعمة بمزارع دواجن بالغربية ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسطوانات غاز مدعمة بمزارع دواجن بالغربية

> الغربية ــ إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى حملة على محلات بيع اللحوم والجزارين، من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر العمومية، وأسطوانات مدعمة بمزارع الدواجن.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير مباحث يفيد، من ضبط  "ه م ح" 38 عاما  المدير المسئول عن فرع لمحلات الجزارة، بأول المحلة مقيم بذات الناحية، وبحوزته 13 كيلو لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية، و"س س" 26 عاما المدير المسئول عن فرع لمحلات الجزارة بأول المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته 3.5 كيلو لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية فى المحضر 17715، جنح قسم أول المحلة، و"إ م س" 32 عاما المدير المسئول عن فرع لمحلات الجزارة ثان المحلة مقيم بذات الناحية، وبحوزته (3) كيلو لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية، و"ر م" 34 عاما صاحبة محل أمن غذائى ثان المحلة، ومقيمة بذات الناحية وبحوزته 12كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.  

 

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط، "س ف" 44 عاما، صاحب مزرعة دواجن بمركز زفتى  وبحوزته 10 أسطوانات، بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كيلو جرام بقصد استخدامها فى تدفئة الدواجن، كما تم ضبط "م إ م" 31عاما  صاحب مصنع لتصنيع الأوانى الفخارية بقرية محلة اللبن مركز بسيون، مقيم بذات الناحية وبحوزته 4 أسطوانات بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كيلو جرام مملوءة، و13 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كيلو جرام فارغة لاستخدامها فى تصنيع الأوانى.

 

حرر المحاضر 21939، جنح بسيون  و20334 جنح قسم ثان المحلة،  و36618 جنح مركز زفتى و 17714 جنح قسم أول المحلة ، و20333 جنح قسم ثان المحلة وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة المختصة  للتحقيق.


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