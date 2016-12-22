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ميناء نويبع يستقبل العبارة سينا وعلى متنها 480 راكب

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ميناء نويبع يستقبل العبارة سينا وعلى متنها 480 راكب ميناء نويبع يستقبل العبارة سينا وعلى متنها 480 راكب

صورة ارشيفية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحرالأحمر، بأن ميناء نويبع يستعد اليوم الخميس، استقبال العبارة سينا وعلى متنها 480 راكب و 14 براد و 12 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 594 راكب و 13 براد و 8 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت والعبارة ايلة وعلى متنها 79 راكب و السفينة بريدج وعلى متنها 10 براد و 4 تريلا فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 256 راكب و 19 براد و 20 تريلا و 2 باص جيت و 837 طرد سمك .

كما شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة ردسى وعلى متنها 9 راكب من مختلف الجنسيات كما تغادرالعبارة لابسبس وعلى متنها 47 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ .

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