أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«مصر للطيران»: تيسير 344 رحلة خلال احتفالات الكريسماس

Google+ Print
«مصر للطيران»: تيسير 344 رحلة خلال احتفالات الكريسماس «مصر للطيران»: تيسير 344 رحلة خلال احتفالات الكريسماس

للطيران

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، أنها تيسر 344 رحلة جوية داخلية إضافية ومنتظمة إلى مدن الجذب السياحي، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية ، خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

وأضاف مسلم، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية “إكسبريس”، 300 رحلة جوية إلى كل من الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل.

كما تسير الشركة، للخطوط الجوية، نحو 44 رحلة  إلى نفس المدن السياحية ، فضلاً عن قيامها بتكبير حجم الطرازات التي يتم تشغيلها إلى عدد من الوجهات في منطقة غرب أفريقيا وأوروبا، وذلك لاستيعاب الزيادة في اعداد المسافرين خلال تلك الفترة.

وقال مسلم، إن الشركة توفر العديد من العروض التسويقية والترويجية، وفقًا لسياسة العرض والطلب لتقديمها للركاب في جميع أنحاء العالم، حيث طرحت ًا خاصة على تذاكر الطيران من وإلى عدد من النقاط في خطوطها الجوية، والتي تضمنت رحلاتها سواء من مطاري القاهرة أو برج العرب بالأسكندرية إلى المدينة المنورة، وأبها، والكويت، و جدة، وبغداد، وأبو ظبي، وغيرها، وذلك بأسعار تبدأ من 1800 جنيه، على الدرجة السياحية ذهاب فقط، أو 2790 ذهاب وعودة شاملة الضرائب والرسوم، فضلاً عن الأسعار التي طرحتها الشركة على درجة رجال الأعمال على هذه الوجهات، حيث يمكن للركاب حجز تذاكرهم من الأن وحتى 31 ديسمبر الجارى، على أن يكون السفر حتى 31 يناير المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ