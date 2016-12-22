وصول 63 ألف طن قمح روسى لميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحرالأحمر،أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال السفينة “إدفو”، و على متنها 63 ألف طن قمح، قادمة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية لتوزيعها على محافظات شمال القاهرة، حيث يتم اتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

وقال يوسف، إن الميناء يستقبل العبارة “أمانة” وعلى متنها 238 راكب، و 36 سيارة، منهم 24 سيارة رسالة تصدير، والسفينة “بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنها 70 شاحنة، و 74 راكب، و السفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 53 شاحنة، و تغادر العبارة الرياض وعلى متنها 126 راكب، و 7 شاحنة، و 42 سيارة، و السفينة الحرية وعلى متنها 66 شاحنة، و 6 راكب.