سيدة لمحكمة الأسرة بالسويس: زوجى يخوننى على سريرى وسرق ميراثى وتزوج به

السويس - سيد نون

أقامت الزوجة "مها .أ" دعوى طلاق ضد زوجها "مدحت .م . هـ"، أمام محكمة الأسرة بالسويس، بعد تكراره خيانتها على فراش الزوجية وقيامه بسرقة ميراثها، مستغلا نفوذه وعدم قدرتها على مواجهته وخشية عائلتها من ممارسات البلطجة التى يقوم بها الزوج.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "تزوجنا منذ 10 أعوام وتحملت الكثير والكثير من قيام زوجى بخيانتى داخل منزلى، وبالرغم من ذلك كنت أتحمل وأصبر من أجل أولادى الأربعة، وأن جميع زملاء زوجى فى العمل يعلمون أنه يخوننى ومتعدد العلاقات النسائية.

وأوضحت الزوجة، أنها تعيش فى شقة سكنية بالإيجار بعد قيام زوجها بإجبارها على بيع شقتها التمليك التى قامت بشرائها من ميراث والدها ووالدتها، وأخذ الزوج هذه الأموال وتزوج سرا من سيدة تعيش فى مدينة العاشر من رمضان.

وأكدت الزوجة، أنها تعرضت للضرب والإهانات المتكررة من زوجها أمام الجميع، ولم يستطع أحد من أهلى التدخل خوفا من بطش زوجى الذى يعمل فى وظيفة هامة وله علاقات يستطيع من خلالها إيذاء أسرتى.

وطالبت الزوجة من المحكمة تطليقها، مؤكدة أن أقاربها يخافون جبروت الزوج ونفوذه، خاصة انه سليط اللسان مطالبة إنقاذها.