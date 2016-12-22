أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سيدة لمحكمة الأسرة بالسويس: زوجى يخوننى على سريرى وسرق ميراثى وتزوج به

Google+ Print
سيدة لمحكمة الأسرة بالسويس: زوجى يخوننى على سريرى وسرق ميراثى وتزوج به سيدة لمحكمة الأسرة بالسويس: زوجى يخوننى على سريرى وسرق ميراثى وتزوج به

>السويس - سيد نون

أقامت الزوجة "مها .أ" دعوى طلاق ضد زوجها "مدحت .م . هـ"، أمام محكمة الأسرة بالسويس، بعد تكراره خيانتها على فراش الزوجية وقيامه بسرقة ميراثها، مستغلا نفوذه وعدم قدرتها على مواجهته وخشية عائلتها من ممارسات البلطجة التى يقوم بها الزوج.

 

 وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "تزوجنا منذ 10 أعوام وتحملت الكثير والكثير من قيام زوجى بخيانتى داخل منزلى، وبالرغم من ذلك كنت أتحمل وأصبر من أجل أولادى الأربعة، وأن جميع زملاء زوجى فى العمل يعلمون أنه يخوننى ومتعدد العلاقات النسائية.

 

وأوضحت الزوجة، أنها تعيش فى شقة سكنية بالإيجار بعد قيام زوجها بإجبارها على بيع شقتها التمليك التى قامت بشرائها من ميراث والدها ووالدتها، وأخذ الزوج هذه الأموال وتزوج سرا من سيدة تعيش فى مدينة العاشر من رمضان.

 

وأكدت الزوجة، أنها تعرضت للضرب والإهانات المتكررة من زوجها أمام الجميع، ولم يستطع أحد من أهلى التدخل خوفا من بطش زوجى الذى يعمل فى وظيفة هامة وله علاقات يستطيع من خلالها إيذاء أسرتى.

 

وطالبت الزوجة من المحكمة تطليقها، مؤكدة أن أقاربها يخافون جبروت الزوج ونفوذه، خاصة انه سليط اللسان مطالبة إنقاذها.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365