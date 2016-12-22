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مصدر أمنى: إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى خلال ساعات

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مصدر أمنى: إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى خلال ساعات مصدر أمنى: إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى خلال ساعات

>كتب: أحمد حربى

أكد مصدر أمنى، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى من قسم شرطة بولاق أبو العلا، وذلك فور إنهاء إجراءات صحة الإفراج عنه.

 

وقال المصدر إنه سيتم عرض الروائى، صباح اليوم الخميس، على نيابة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة، للحصول على خطاب الإفراج، وانتظار قرار النيابة العامة بشأنه، مؤكدًا أنها إجراءات يتم تنفيذها مع جميع المحبوسين فور إخلاء سبيلهم.

 

وأوضح أن ناجى وصل مساء أمس إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا، قادمًا من قسم شرطة الخليفة بعد خروجه من منطقة سجون طرة، وسيظل حتى إنهاء اجراءاته كاملة.

 

كانت محكمة النقض، قد قضت بقبول الطعن المقدم من دفاع الروائى أحمد ناجى، وأوقفت حكم حبسه، عامين بتهمة خدش الحياء العام، وحددت المحكمة جلسة 1 يناير لنظر الطعن.

 

وقبلها كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت فى 20 فبراير الماضى، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس أحمد ناجى سنتين، وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.


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