أحمد دويدار يعود لقائمة الزمالك أمام الشرقية "إجبارى"

كتب أحمد توفيق

يعود أحمد دويدار مدافع نادى الزمالك لقائمة فريقه فى مباراته القادمة أمام الشرقية يوم السبت المقبل، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز.

أحمد دويدار طلب الرحيل عن الزمالك

وغاب أحمد دويدار عن قائمة الزمالك طوال الفترة الماضية خاصة بعدما طلب اللاعب السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نظير تنازله عن باقى مستحقاته المالية لدى النادى والبالغة قرابة مليون و500 ألف جنيه.

وتأتى عودة أحمد دويدار لقائمة الزمالك فى مباراة الشرقية إجبارية بعدما تأكد غياب الثنائى محمود حمدى "الونش" وعلى جبر عن اللقاء بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الإنتاج الحربى أمس الأربعاء المؤجلة من الأسبوع الأول للدورى والتى حسمها الأبيض بهدف دون رد.

أحمد دويدار يكشف سبب مطالبته بالرحيل

وطلب أحمد دويدار من مسئولى نادى الزمالك الرحيل فى يناير المقبل بعدما نقل وجه نظره لمسئولى القلعة البيضاء وأوضح أن رغبته فى الرحيل بسبب شعوره بعدم وجود دور مؤثر له داخل الفريق خلال المرحلة القادمة، وهو ما يرفضه لذلك يسعى للرحيل بشكل محترم نظرا لحبه وعشقه للكيان ولمرتضى منصور رئيس النادى الذى سانده ودعمه مرارا وتكرارا كما أن الفريق لن يتأثر برحيله لوجود عناصر بديلة فى مركزه.