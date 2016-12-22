أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«بوتين» يتقدم تشييع جنازة السفير الروسي

Google+ Print
«بوتين» يتقدم تشييع جنازة السفير الروسي «بوتين» يتقدم تشييع جنازة السفير الروسي

جانب من الجنازة

(أ.ش.أ)

يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في موسكو مراسم تشييع جنازة السفير الروسي، أندريه كارلوف، والذي قتل برصاص إرهابي مساء الإثنين الماضي.

ومن المقر أن تبدأ الجنازة في وقت لاحق، اليوم، بمقر وزارة الخارجية الروسية، ومن ثم يترأس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، صلاة الجنازة في كاتدرائية “المسيح المخلص”، وسط موسكو، قبل تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.

وكان بوتين قد كرم السفير القتيل بمنحه لقب بطل روسيا، تقديرًا لمساهمته في تجاوز الأزمة في العلاقات الروسية التركية، وإعادتها إلى سابق عهدها، وفي تسوية الأزمة السورية.

وقد أجل الرئيس الروسي مؤتمره الصحفي السنوي، ليوم واحد، لكي يودع الفقيد شخصيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا