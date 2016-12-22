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طقس اليوم شديد البرودة وأمطار بالقاهرة والمحافظات

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طقس اليوم شديد البرودة وأمطار بالقاهرة والمحافظات طقس اليوم شديد البرودة وأمطار بالقاهرة والمحافظات

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر اليوم الخميس، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة على القاهرة والطقس شتوى بارد على شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، موضحًا أنه بالنسبة للوجه البحرى والقاهرة والدلتا ستبدأ الأمطار فى التساقط من اليوم الخميس، حيث ستكون متوسطة حتى الأحد المقبل.

ويتوقع خبراء هيئة الارصاد ان تبلغ درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن “القاهرة 10 16 ـ الإسكندرية 12 16 ـ مطروح 12 16 ـ بورسعيد 12 17 “

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