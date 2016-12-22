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ترامب يعين كارل أيكان مستشارًا خاصًا للأمور التنظيمية

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ترامب يعين كارل أيكان مستشارًا خاصًا للأمور التنظيمية ترامب يعين كارل أيكان مستشارًا خاصًا للأمور التنظيمية

أيكان

(أ.ش.أ)

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي دونالد ، أن الملياردير كارل أيكان سيقدم المشورة لترامب، بشأن التخلص مما وصفه ذلك المستثمر الناشط  بـ “اللوائح التنظيمية المبالغ فيها” في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في بيان، “أن أيكان سيكون مستشارًا خاصًا، وليس موظفًا اتحاديًا، ولن توكل إليه مهام محددة، وأضاف مساعد بالفريق الانتقالي، “أن أيكان لن يتقاضى راتبًا”.

ويستتبع ذلك الاختيار تمحيصًا دقيقًا، لأن أيكان قد يساعد على وضع قواعد من شأنها مراقبة عمل بورصة “وول ستريت” وحماية البيئة.

وقال أيكان، في بيان الفريق الانتقالي، “إنه حان الوقت للتحرر من اللوائح التنظيمية المبالغ فيها، والسماح لقطاع الأعمال بتوفير فرص عمل”.

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