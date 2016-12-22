استقرار الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

(أ.ش.أ)

استقرت الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد، عقب إصابته بوعكة صحية نقل إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، حيث أكد فؤاد إن حالته الصحية تحسنت كثيرًا، موضحًا أنه يعاني من التهاب رئوي، نتيجة ظروف الطقس غير المستقرة وضغط العمل.

وتعاقد بيومي فؤاد على عدد من الأعمال المقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، ومنها فيلم “خير وبركة”، بطولة ودلال عبد العزيز وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن، وفيلم “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، من تأليف وإخراج روماني سعد، منتج فني أحمد السيد، وبطولة، ميرفت أمين، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، ومحمد مهران، ومسلسل “كابتن أنوش”، بطولة عبير صبري، وإدوارد، ومحمد ثروت.