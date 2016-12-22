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عصام الحميدان: إطلاق الجديد والمبتكر في النيابة العامة

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عصام الحميدان: إطلاق الجديد والمبتكر في النيابة العامة عصام الحميدان: إطلاق الجديد والمبتكر في النيابة العامة

قال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن النيابة العامة ستوجه طاقاتها، وفقاً لملامح الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة، للعمل على التطوير والتحسين وإطلاق الجديد والمتفرد والمبتكر في الإجراءات والخدمات وتوسعة قنوات الاتصال والتواصل بأحدث الأساليب وبكفاءة وفعالية عالية، وذلك اعتماداً على كوادر وطنية مؤهلة .

وأضاف: «عطاء ممتد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتدنا منه مثل هذه المبادرات لإنعاش البنى التحتية والخدمات العامة والمشاريع المبتكرة، والتي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة الأفراد وتطوير إمارة دبي، وتحقيق خطة دبي 2021، ويعد تأكيداً من سموه على دعم عملية التعليم، الذي يعد أساس تقدم ورقي الشعوب واهتمام الدولة بالصحة والإسكان ومشاريع القطاع الحكومي وخططه المستقبلية الطموحة، وتعزيز دوره ركيزة أساسية للانطلاق للعالمية، والاستحواذ على المراتب الأولى في جميع المؤشرات التنافسية».

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