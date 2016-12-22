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الأرصاد : حالة الطقس غير مستقرة من غدا وحتى الأحد المقبل

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الأرصاد : حالة الطقس غير مستقرة من غدا وحتى الأحد المقبل الأرصاد : حالة الطقس غير مستقرة من غدا وحتى الأحد المقبل

>كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال ،  رئيس هيئة الارصاد الجوية، من المنتظر أن تتعرض البلاد ، غدا  الجمعة وحتى الأحد  المقبل ،  وفقا لما كشفتة  الخرائط  وصور الأقمار الصناعية ،  وهناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار . 

 

وقال عبد العال ، فى  بيان صحفى، متوقع  أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة  والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد المطلة  على البحر المتوسط  بدءا من السلوم غربا حتى مدينتى رفح والعريش شرقا تكون خفيفه إلى متوسطة الشدة  على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ووسط سيناء حتى محافظات شمال الصعيد يصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البروده ليلا تصل فيه الأجواء إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالب البيان ،  الجهات المعنية  بإتخاذ الإستعدادت المبكرة و الإحتياطات اللازمة فى المحافظات المتوقع أن تشهد أمطار  للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها خاصة محافظات السواحل الشمالية وشمال سيناء و موانىء للبحرين الأحمر و المتوسط .

 

 


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