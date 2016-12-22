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تركيا تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي

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تركيا تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي تركيا تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي

قاتل السفير الروسى

(أ.ش.أ)

أطلقت السلطات التركية سراح أسرة الشرطي، الذي قتل بالرصاص السفير الروسي في أنقرة قبل ثلاثة أيام، حيث أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم، بأن السلطات التركية أطلقت سراح أسرة الشرطي الذي قتل بالرصاص السفير الروسي في أنقرة قبل ثلاثة أيام.

وكانت السلطات قد اعتقلت والد ووالدة وشقيقة، مولود ميرد الطنطاش، وأثنين من أقاربه، وذلك بعد أن قتل السفير الروسي يوم الإثنين.

وكان الطنطاش، والبالغ من العمر 22 عامًا، نفذ عملية الاغتيال وهو خارج نوبة العمل، وقد ظهر في لقطات مصورة وهو يطلق الرصاص قائلًا “لا تنسوا حلب”.

وبناء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى تشكيل فريق تحقيق روسي تركي مشترك، ووصل الفريق الروسي، المكون من 18 مسؤولًا بينهم ممثل ادعاء إلى أنقرة.

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