وزير الإسكان يلتقى مستثمرين سعوديين لعرض الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلى الشركات السعوديين، على هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الإسكان العرب، الذى عقد بالرياض، حيث قدم الوزير عرضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بالمدن الجديدة، فى قطاع الاستثمار العقارى، والتنمية العمرانية بوجه عام.

وقال الوزير، خلال حديثه مع المستثمرين السعوديين: الاستثمار العقارى فى مصر يحقق أعلى عائد ربح فى المنطقة، مشيرا إلى أنه سبق واجتمع مع عدد من المستثمرين السعوديين لعرض الفرص الاستثمارية عليهم، وكان لهم مطلبان، الأول يتعلق بوجود سعرين للدولار، وتم حل هذه المشكلة حاليا، بعد تحرير سعر الصرف، والثانى، إمكانية تحويل الأرباح، والخروج من السوق، وقانون التخارج فى طريقه للإقرار فى الفترة القادمة، وبالتالى تم تحقيق المطلبين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن السوق فى مصر مفتوحة للاستثمار، وقانون الاستثمار الجديد الذى يتم الانتهاء منه حاليا يتضمن عددا من الحوافز والإعفاءات لتشجيع المستثمرين، موجها الدعوة للمستثمرين السعوديين لزيارة مصر، والتعرف عن قرب على تفاصيل الفرص الاستثمارية بها حاليا.

وأضاف وزير الإسكان: لدينا حاليا حجم مشروعات ضخم جدا، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما من المدن الجديدة القائمة، مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ونحتاج إلى دخول شركات جديدة للسوق، فهناك فرص كثيرة للاستثمار متاحة حاليا، مشيرا إلى أنه مع بداية العام المقبل سيتم إطلاق عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا طرح أراض للاستثمار، بنظام البيع، وستكون هناك أولوية للسداد بالدولار، بالنسبة للمستثمرين الخليجيين.

من جانبهم أعرب المستثمرون السعوديون عن عشقهم لمصر، ورغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بها، أو التوسع فى الاستثمارات القائمة، وأشادوا بفكرة المشاركة مع القطاع الخاص التى طرحتها الوزارة، والتيسيرات التى شرحها الوزير.

> وصرح وزير الإسكان بأن الشركات التى التقى بها لها أنشطة فى مجالات متعددة، واستثمارات كبيرة، حيث إنها مصنفة درجة أولى فى المبانى والطرق وأعمال محطات المياه والكهرباء، والاستثمار العقارى، ولديها إمكانات كبيرة، وتقدر حجم الأعمال لديها بالمليارات، وبعضها يعمل به عدد كبير من المصريين.