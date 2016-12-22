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قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا

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قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا

مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: جامعة الأزهر، والمدن الجامعية بنين وبنات، وامتداد رمسيس (1، 2، 3)، ووزارة المالية، وتعاونيات الجبل الأخضر، ومعسكرات الأمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف، ونادى الشرطة، وفندق الماسة، وأرض المعارض، واستاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات، والحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر، ومستشفى حميات العباسية، بجانب ضعف ضغط المياه بالحى السابع، ومدينة التوفيق، وذلك ابتداء من الساعة 4 عصر غد الجمعة 23/12/2016 وحتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت الموافق 24/12/2016 ، نظراً لقيام جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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