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دراسة حديثة: ضوء الشمس يساعد خلايا المناعة على التحرك بشكل أسرع

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دراسة حديثة: ضوء الشمس يساعد خلايا المناعة على التحرك بشكل أسرع دراسة حديثة: ضوء الشمس يساعد خلايا المناعة على التحرك بشكل أسرع

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن أشعة الشمس تعزز صحتنا عن طريق تنشيط جهاز المناعة.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن التعرض لأشعة الشمس يسمح لخلايا "T" التى تلعب دورا فى محاربة الالتهابات التحرك بشكل أسرع فى مقاومة المرض.

 

وأشار الباحثون إلى أن قضاء بعض الوقت فى الشمس ومن المعروف بالفعل لإنتاج فيتامين D ما يساعد على درء العديد من الأمراض مثل الربو وسرطان الثدى والاكتئاب.

 

لكن الأبحاث الجديدة من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأمريكية، وجدت أن أشعة الشمس لها فوائد أخرى، منفصلة تماما عن إنتاج الفيتامنات فى الجسم.

 

ووجد الباحثون أن التعرض لمستويات منخفضة من الأشعة فوق البنفسجية تساعد الجسم على تنشيط بيروكسيد الهيدروجين، وهو ما  يجعل خلايا "T" تتحرك على نحو أسرع، مما تسمح للجسم على البقاء فى حالة تأهب لمنع الإصابة بأمراض جديدة.

 

يأتى ذلك بعد أن اكتشف العلماء أن التعرض لأشعة الشمس يحفز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك الذى يعمل على حماية نظام القلب والأوعية الدموية.

 

نشرت الدراسة فى مجلة التقارير العلمية.


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