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تشيع جنازة عبد المنعم البسيونى رئيس جامعة المنيا الأسبق بمسقط رأسه بالغربية

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تشيع جنازة عبد المنعم البسيونى رئيس جامعة المنيا الأسبق بمسقط رأسه بالغربية تشيع جنازة عبد المنعم البسيونى رئيس جامعة المنيا الأسبق بمسقط رأسه بالغربية

>كتب إسماعيل رفعت

يتوجه صباح اليوم الخميس، وفد من رابطة الجامعات الإسلامية، برئاسة د. جعفر عبد السلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، ومشاركة عدد من قيادات الرابطة، هم: د. محمد العدوى، د.أحمد على سليمان، عاطف مصطفى، لحضور جنازة د.عبد المنعم البسيونى رئيس جامعة المنيا الأسبق، وأحد رموز رابطة الجامعات الإسلامية، فضلاً عن تقديم واجب العزاء.

 

وبحسب بيان صحفى للرابطة، اليوم الخميس، يقام العزاء فى قرية كفر ميت حواى مركز السنطة محافظة الغربية (مسقط رأسه)، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

 

وأكدت الرابطة أن الراحل هو أحد رموز ومفكرى رابطة الجامعات الإسلامية، وأحد رواد الفكر الهندسى فى والعالم العربى، والذى اختير ضمن العلماء البارزين على مستوى العالم فى علوم الهندسة الكيميائية، وتم تكريمه فى عدد من البلدان العربية.

 

 


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