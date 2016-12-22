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تعليم دمياط يحيل مسئولة التغذية بمدرسة لغات عزبة البرج للشئون القانونية

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تعليم دمياط يحيل مسئولة التغذية بمدرسة لغات عزبة البرج للشئون القانونية تعليم دمياط يحيل مسئولة التغذية بمدرسة لغات عزبة البرج للشئون القانونية

>دمياط - عبده عبد البارى

أحال عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، الموظفة المسئولة عن توزيع التغذية المدرسية بمدرسة اللغات بعزبة البرج التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، إلى التحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بالمديرية.

 

وقال صلاح غانم مدير العلاقات العامة بالمديرية لليوم السابع، إن الموظفة ستخضع للتحقيق فى الواقعة رقم 480 لسنة 2016، لتغيبها عن العمل ثلاثة أيام متتالية، ونفى غانم ما تردد عن توزيع تغذية فاسدة على طلاب المدرسة، وأكد غانم أن التغذية سليمة ولم تقع أى مشكلة، كما أن التغذية تم توزيعها على الطلاب فى المواعيد المقررة على الرغم من تغيب مسئولة التغذية 3 أيام متتالية.

 

يذكر أن حالة من الذعر انتابت طلاب المدرسة عقب قيام أحد طلاب المدرسة بنشر تعليق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بأن إدارة المدرسة توزع تغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية على الطلاب.

 


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