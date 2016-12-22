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إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

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إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

>كتبت-رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، إلغاء إقلاع 7 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

وتلقت سلطات المطار 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها 905 المتجهة إلى جدة، ورحلتيها 112 و106 إلى ينبع، و486 المتجهة إلى القصيم، بالإضافة إلى 420 المتجهة إلى البحرين لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

كما تلقت إخطار من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها 113 المتجهة إلى ينبع، كما ألغت شركة نسمة للطيران رحلتها 170 المتجهة إلى جدة.

 

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه تم التنسيق مع مكاتب الطيران وسلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات أخرى.


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