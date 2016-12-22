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زحام شديد بكوبرى أكتوبر ومحور صلاح سالم.. و"المرور" تحدد طرقا بديلة

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زحام شديد بكوبرى أكتوبر ومحور صلاح سالم.. و"المرور" تحدد طرقا بديلة زحام شديد بكوبرى أكتوبر ومحور صلاح سالم.. و"المرور" تحدد طرقا بديلة

>كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بكوبرى أكتوبر للمتجه من ميدان التحرير وصولا إلى مدينة نصر والعكس، بسبب زيادة الأحمال، كما شهد محور صلاح سالم أحجاما مرورية عالية للسيارات.

 

وتنصح إدارة المرور بالتوجه لمحور النصر كبديل لمحور صلاح سالم لحين تصفية الكثافات، كما ظهر تباطؤ فى حركة السيارات بمحور الثورة فى الجديدة ويفضل توجه قائدى المركبات إلى محور Na والمشير طنطاوى لحين قيام رجال المرور بسحب الكثافات من تلك الطرق.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من غرفة النجدة بزحام شديد بكوبرى أكتوبر والثورة وصلاح سالم، فيما أمر اللواء علاء الدجوى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات.


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